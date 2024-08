Eleições 2024: Boulos diz que quer ser prefeito "para colocar a periferia no orçamento"

Replicando uma da bandeiras de campanha e da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), disse em comício na manhã deste sábado, 24, que quer "ser prefeito para colocar a periferia no orçamento".

"Eu quero ganhar essa eleição não é pra ficar fechado num escritório com ar condicionado, assinando papel, não é pra isso não, eu quero ganhar essa eleição para mudar a história dessa cidade, para botar a periferia no orçamento, para fazer com que a cidade mais rica do Brasil seja rica para todo mundo, não só para quem tá na (avenida) Paulista e na Faria Lima, é para isso que a gente quer", disse Boulos no seu primeiro discurso de campanha, no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.

"O problema da nossa cidade não é falta de dinheiro. Dinheiro tem, até sobra. O problema da nossa cidade é falta de prefeito", afirmou, provocando o candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB).