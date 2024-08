Infestação de baratas, passageiro nu e prisão de piloto: relembre casos inusitados em voos

Muito pode acontecer durante uma viagem de avião. No ano de 2024, vários países foram palco de histórias curiosas vividas por tripulantes e passageiros.

Da prisão de um piloto no aeroporto de Houston, nos Estados Unidos, a um avião marroquino com o porão infestado de baratas, passando por uma briga generalizada por assentos, veja a seguir alguns episódios que chamaram atenção.

Em maio, um homem foi retirado de um voo doméstico na Austrália, acusado de ter corrido nu pelo corredor e ter derrubado um comissário de bordo. A aeronave foi forçada a voltar para o aeroporto e o suspeito foi detido e encaminhado a um hospital, segundo as autoridades locais.

O caso aconteceu em um voo da Virgin Australia, que fazia o trajeto entre a cidade de Perth, na costa oeste, para Melbourne, na costa leste, e tinha previsão de duração de três horas e trinta minutos. Segundo comunicado da empresa aérea, o voo VA696 teve que regressar ao aeroporto de Perth devido a um "passageiro desordeiro". Não ficou claro como ou onde no avião o passageiro tirou a roupa.

Invasão de baratas

Neste mês, um voo que saiu de Casablanca, no Marrocos, com destino a Manchester, no Reino Unido, teve que retornar ao país de origem sem que as bagagens fossem desembarcadas. Isso porque descobriu-se que o avião estava com o porão infestado de baratas.

O voo AT818 da Royal Air Maroc chegou pontualmente a Manchester, às 17h20 no horário local - mas os passageiros ficaram mais de uma hora sem informações sobre o paradeiro de suas malas até o motivo ser revelado: foi descoberto que o porão da aeronave continha uma infestação de baratas e, consequentemente, nenhum membro da equipe foi autorizado a se aproximar dele por razões de saúde e segurança.

Apenas um compartimento de bagagens foi afetado, então alguns passageiros puderam recuperar suas malas. A aeronave então retornou para Casablanca enquanto os outros passageiros esperando pela bagagem foram informados para irem para casa e aguardar. A bagagem foi desembarcada em Casablanca e os passageiros ainda estavam aguardando suas malas na semana seguinte ao voo.

Quando uma passageira perguntou aos amigos o que achavam que ela deveria fazer uma vez que a mala retornasse, "a resposta mais comum foi para eu não correr o risco e simplesmente queimar tudo", afirmou.

Briga generalizada

Um voo da Ryanair precisou fazer um pouso de emergência em Marrakech, no Marrocos, em julho, depois que uma divergência sobre assentos se transformou em uma briga envolvendo nove passageiros.

Testemunhas contaram que um homem teria pedido para trocar de lugar com uma passageira, que recusou. Depois da decolagem, ele teria começado a fazer ameaças contra a mulher.

O marido da vítima entrou na briga para defendê-la e a confusão logo escalou para um grupo de passageiros gritando, dando empurrões e trocando socos no corredor, enquanto a tripulação tentava intervir.

"Foi um voo do inferno. Uma das famílias fazia parte de um grupo maior, então outros passageiros começaram a se juntar", disse um dos viajantes que testemunhou o conflito. Os nove envolvidos foram retirados da aeronave pela polícia marroquina.

Comida estragada

No início de julho, um voo da Delta Airlines que fazia a rota de Detroit, nos EUA, para Amsterdã, na Holanda, transportando 277 passageiros, teve que ser desviado para Nova York, após integrantes da tripulação constatarem que algumas das refeições servidas a passageiros estavam estragadas.

A irregularidade foi constatada quando o serviço de bordo já havia iniciado. O porta-voz da Delta, Anthony Black, não precisou quantas pessoas comeram a comida. Especialistas médicos consultados pela tripulação do voo recomendaram fazer a parada na cidade de Nova York.

Com isso, o voo 136 pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Equipes médicas examinaram 12 pessoas, mas ninguém chegou a ser levado para o hospital.

A Delta Airlines revisou o serviço de alimentação servido para passageiros em mais de 100 voos internacionais depois do caso.

Bolsa de grife

Uma mulher foi escoltada para fora de um voo que partia de Chongqing, no sudoeste da China, neste mês, depois de se recusar a guardar sua bolsa da Louis Vuitton sob o assento à sua frente no momento da decolagem. A situação causou um atraso de uma hora na partida da aeronave.

Uma das passageiras do voo postou um vídeo na plataforma Douyin, semelhante ao TikTok, em que mostra as negociações entre a mulher e a tripulação da companhia aérea. Ela teria insistido em colocar a bolsa, da grife Louis Vuitton, ao lado dela no assento.

O atraso, que também atrapalhou outros voos, ocorreu porque o avião teve que retornar ao portão de embarque para que a mulher fosse retirada. O vídeo mostra os demais passageiros aplaudindo enquanto ela é escoltada para fora da aeronave.

Voo cancelado após prisão de piloto

Um voo programado para ir da cidade de Houston para Dallas, ambas nos Estados Unidos, foi cancelado no início deste mês porque o piloto da aeronave, que já estava a bordo, foi preso pela polícia local.

O homem de 45 anos tinha um mandado de prisão por violência doméstica em aberto e foi preso antes que os passageiros começassem o embarque no Aeroporto Intercontinental George Bush.

De acordo com a Frontier Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, ele teve de ser cancelado porque não havia um tripulante substituto imediatamente disponível. "O incidente que levou à prisão não estava relacionado à Frontier ou ao desempenho do piloto em suas funções", informou a empresa.