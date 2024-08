Pedidos de desculpas, choro e revelações amorosas. Confira o que rolou na madrugada em Estrela da Casa

A madrugada deste sábado, dia 24, começou com os participantes assimilando o impacto do Duelo. Como visto aqui no ESTRELANDO, a batalha foi entre Matheus Torres e Unna X. O mineiro foi salvo pelo público ao cantar Por Você, do Barão Vermelho, apontando para sua concorrente e, amada.

Mesmo perdendo, Unna ficou emocionada ao ver que dedicaram uma música a ela e fez uma revelação:

- Ninguém nunca cantou pra mim. Estou bem apaixonada.

Mas, a escolha do público não foi bem vista por Leidy Murilho e Lucca, que disseram que Matheus não tem técnica:

- Hoje a gente viu um cara que não tem técnica nenhuma disputando com uma menina que tinha muita técnica, e o público se conectou com a verdade dele, disse a cantora gospel.

Lucca usou a madrugada para se desculpar com os participantes por algumas de suas atitudes. Ele conversou com Califfa e pediu seu perdão pelos desentendimentos:

- Desculpa e obrigado, porque você faz parte da minha história. Independente de qualquer coisa, a gente erra, a gente acerta e eu queria te pedir desculpas pela forma que eu falei aquele dia. Porque, talvez, isso te machucou.

O choro rolou e muito na casa. Thalia foi às lágrimas ao se sentir sozinha no jogo. A cantora foi consolada por Nick Cruz, que abriu o coração para ela:

- Deve ter um monte de menina se inspirando nos seus looks, seu cabelo maravilhoso. Você está fazendo diferença demais aqui.