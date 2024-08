Ex-BBB Rodrigão é internado às pressas nos EUA

A ex-BBB Adriana Sant'Anna compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira, 23, um relato sobre a internação de emergência de seu marido Rodrigão, nos Estados Unidos, onde o casal vive.

Os dois participaram do BBB 11.

Nas redes sociais, Adriana descreveu em detalhes o momento de desespero que viveu quando desembarcou de um voo e descobriu a gravidade do estado de saúde de Rodrigão. "Meu mundo caiu", ela escreveu.

"Estava no aeroporto embarcando de volta pra casa, quando Rodrigo ligou dizendo que não estava aguentando de dor. Ligo pra Thais e ela imediatamente pede a Bruno para levá-lo ao hospital. Ligo pra Dra. Karla e peço para ficar em contato com Bruno. Essa foi a última informação que tive antes do avião decolar," contou Adriana.

Durante o voo, a ex-BBB ficou sem contato por mais de seis horas e, ao aterrissar para uma conexão, foi informada de que Rodrigão estava com um sangramento na região do fígado e rim e seria transferido para outro hospital para uma possível cirurgia.

Para piorar a situação, ela disse ainda que esqueceu a bolsa com todos os documentos no avião anterior. No fim, ela conseguiu recuperar seus pertences. Enquanto corria para pegar o próximo voo para Orlando, onde Rodrigão estava sendo tratado, ela foi sendo atualizada por quem acompanhava o marido na ambulância.

No fim do seu relato, ela pediu orações aos seguidores.