WhatsApp: app vai deixar trocar número de telefone por nome de usuário

O WhatsApp está trabalhando com o teste de um novo recurso para Android que permitirá que seus usuários associem um nome de usuário a um número de telefone. Dessa forma, uma pessoa poderá informar apenas seu nome no aplicativo quando quiser compartilhar seu contato com alguém.

A ideia, assim como em várias atualizações do WhatsApp, é acrescentar uma camada de privacidade às contas de seus usuários. Isso porque, com a novidade, não será preciso passar o seu telefone a pessoas desconhecidas, por exemplo.

Essa possibilidade já era real em aplicativos como o Telegram, chegando somente agora ao WhatsApp.

De acordo com o site WABetaInfo, conhecido por dar informações ligadas a versões de teste do WhatsApp, os perfis que já iniciaram uma conversa ainda poderão ver o seu número dentro do mensageiro. No entanto, será permitido filtrar essa informação em novas conversas, de forma que, nelas, apenas a visualização do nome do usuário será possível.

Outra ferramenta que está em estágio de teste é o PIN para criar uma conversa com determinado usuário a partir de seu nome.

A ideia é bastante simples. Funciona assim: ao escolher o nome de usuário, você terá a oportunidade de associar a ele uma senha de quatro dígitos. Desse modo, para que alguém possa enviar uma mensagem ao seu usuário, ele terá que digitar o PIN.

A senha não poderá ser igual ao código utilizado na verificação de duas etapas, em mais uma oportunidade para proteger a conta do usuário.

Além disso, o pedido do PIN não será aplicado a pessoas com quem já se tem uma conversa no app. Afinal, essas pessoas já têm acesso ao seu contato.

Recentemente, o WhatsApp tem colocado em prática diversos mecanismos cujo objetivo é proteger o seu usuário. Exemplo disso é a possibilidade, ainda em teste, de se bloquear mensagens de remetentes desconhecidos.

Quando essa opção está ativada, a plataforma impede o recebimento de mensagens que foram enviadas por um número desconhecido e em alto volume. A meta é evitar o envio de spam pelo aplicativo.