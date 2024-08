Bia Haddad vence checa na semifinal e se garante na decisão do WTA de Cleveland

Beatriz Haddad Maia está na final do WTA de Cleveland, disputado a nível 250. A tenista venceu, nesta sexta-feira, a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.

O torneio é importante para dar ritmo e confiança para a brasileira, que vai disputar o US Open, o último Grand Slam do ano, a ser disputado entre os dias 26 de agosto a 8 de setembro.

A partida foi bem disputada e as jogadoras souberam aproveitar as falhas das rivais para fechar os sets. Desta forma, Bia, 23ª do ranking mundial, foi bem no primeiro set e fechou em 6/3, mas não repetiu o mesmo desempenho na parcial seguinte.

Katerina aproveitou para igualar a partida (6/2), mas a brasileira retomou o ritmo no set decisivo e não deu chances para a adversária, número 36 do mundo, ao vencer por 6/2.

Na outra semifinal, a norte-americana McCartney Kessler eliminou a russa Anastasia Potapova em três sets bastante disputados: 4/6, 6/3 e 6/3.