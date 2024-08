Correção: Tatiana Weston-Webb fica em 2º na etapa de Cloudbreak e se classifica para o Finals

A nota enviada anteriormente contém um erro no lead. Tatiana Weston-Webb foi prata em Paris-2024 e não bronze. Segue a versão corrigida:

Depois da medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a surfista Tatiana Weston-Webb festejou, nesta sexta-feira, a classificação para o WSL Finals, após ficar com o vice-campeonato na etapa de Cloudbreak, nas Ilhas Fiji.

O WSL Finals será disputado entre os dias 6 e 14 de setembro em Tresltes, na Califórnia, Estados Unidos. Os cinco primeiros colocados do ranking masculino e feminino disputam em sistema de mata-mata o título mundial deste ano.

Tatiana precisava exatamente de um segundo lugar em Cloudbreak para ficar no Top-5 e se classificar para o Finals. E a conquista veio após a vitória na semifinal sobre a australiana Tyler Wright por 14,83 a 6,67.

Na decisão da etapa, a brasileira perdeu para a canadense Erin Brooks, por 15,10 a 12,33, após uma disputa intensa. No masculino, o título ficou com o norte-americano Griffin Colapinto. O brasileiro Italo Ferreira também vai estar no Finals.