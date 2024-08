Cepea: Etanol hidratado cai 2,07% e anidro cede 0,44% nesta semana nas usinas paulistas

O preço do etanol hidratado nas usinas paulistas caiu 2,07% nesta semana, de R$ 2,5977 o litro para 2,5438/litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Já o valor do anidro recuou 0,44% no período, de R$ 2,9473 o litro para R$ 2,9342/litro, em média.