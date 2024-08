Aumento significativo em demissões seria sinal de recessão nos EUA, diz Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, reconheceu nesta sexta-feira, 23, que uma elevação da taxa de desemprego motivada por aumento significativo em demissões nos EUA pode sinalizar o início de uma recessão no país. Contudo, o dirigente ponderou que esse não é o cenário atual, observando que a economia americana ainda cresce em ritmo saudável.

Em entrevista à Bloomberg TV, Goolsbee reiterou que esse parece o momento apropriado para discutir cortes nas taxas de juros do Fed, tendo em vista a necessidade de tomar cuidado com o "nível excessivo de aperto monetário" quando as condições econômicas não indicam superaquecimento. "Estamos no que parece uma trajetória sustentável de retorno da inflação à 2%", afirmou.

O dirigente disse que manterá "todas as opções na mesa" para a próxima decisão monetária, em setembro, afirmando que a velocidade e tamanho dos cortes de juros dependerão de dados.

Questionado sobre o nível dos juros neutros, Goolsbee comentou que determiná-los exigirá um equilíbrio delicado das condições econômicas, mas que o BC americano ainda está longe deste ponto.