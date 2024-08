Lucy Alves e Indira Nascimento rompem namoro: 'Não somos mais um casal'

Lucy Alves e anunciaram o término de seu relacionamento amoroso com Indira Nascimento por meio das redes sociais nesta sexta-feira, 23. As atrizes confirmaram a relação no dia 25 de fevereiro, após boatos de terem curtido o carnaval juntas em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Na rede social X, antigo Twitter, Indira escreveu: "O tempo que passei com a Lucy Alves foi muito importante e especial para mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a artista e a mulher que ela é".

Lucy compartilhou a mesma foto, trocando seu nome pelo de Indira, nos stories do Instagram. Ela adicionou, ao final, a mensagem: "Agradeço muito por todo o carinho que sempre tiveram comigo e conosco".