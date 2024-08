Bolsas da Europa fecham em alta, animadas por sinal de Powell sobre juros nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 23, com o ambiente favorável ao risco sustentado por comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. No Simpósio de Jackson Hole, ele disse claramente que é chegado o momento de ajustar a política monetária americana, o que deflagrou um movimento de busca de ativos mais arriscados como as ações ao redor do globo.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,48%, aos 8.327,78 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,70%, encerrando em 7.577,04 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com valorização de 0,77%, a 18.635,53 pontos. As cotações são preliminares. Na semana, o FTSE 100 acumulou alta de 0,20%, o CAC 40, de 1,71% e o DAX, de 1,71%.

Já o presidente do Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou, no mesmo evento, que os custos para reduzir a inflação podem ser menores do que no passado e observou que a inflação não está de volta à meta de forma sustentável no Reino Unido.

As ações da Nestlé fecharam em alta de 0,11%, em Zurique, revertendo queda inicial em meio a reações à mudança de CEO anunciada na quinta-feira pela empresa, o que levantou questionamentos sobre os motivos que desencadearam a saída do presidente executivo Mark Schneider. O comando da companhia será assumido pelo chefe das operações na América Latina, Laurent Freixe, a partir do dia 1º de setembro.

Os papéis da Hugo Boss subiram 5,61% em Frankfurt após notícia de que a acionista Fraser entrou com pedido para comprar mais ações na empresa de vestuário, segundo a Reuters.

Nos demais mercados europeus, o IBEX 35, de Madri, subiu 1,12%, aos 11.281,30 pontos. O FTSE MIB, de Milão, terminou com ganho de 1,02%, aos 33.650,17 pontos. O PSI 20, de Lisboa, terminou com ganho de 0,81%, aos 6.699,10 pontos, na mínima do dia. As cotações são preliminares.