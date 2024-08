Sinais de desinflação vêm de importantes fornecedores, como China, diz presidente do BC inglês

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou, em discurso em Jackson Hole, nesta sexta-feira, 23, que sinais de forte desinflação vêm de importantes países fornecedores, como a China.

O dirigente também sinalizou que a persistência da inflação é menor agora do que era esperado há um ano e disse ainda que os custos para reduzi-la podem ser menores do que no passado.

No entanto, segundo ele, no Reino Unido, a inflação não está de volta à meta de forma sustentável. "A definição da política precisará permanecer restritiva por tempo suficiente até que os riscos da inflação permanecerem sustentáveis em torno da meta de 2% tenham se dissipado ainda mais", afirmou.

Bailey ainda pontuou que as expectativas de inflação parecem estar ancoradas por bancos centrais autônomos, com "mandatos claros", e que comunicar políticas é mais difícil em condições incertas com choques.