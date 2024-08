Estêvão celebra primeira convocação para a seleção brasileira: Mal dormi esta noite'

Apesar de ainda dar os primeiros passos no time profissional do Palmeiras, aos 17 anos, Estêvão parecia saber que seria convocado. As grandes apresentações o credenciaram a ser uma das novidades de Dorival Júnior para defender a seleção brasileira contra Equador e Paraguai, em setembro. Ao lado da família, o jovem vibrou bastante com o chamado e revelou que passou a noite em claro de ansiedade.

A primeira partida da seleção será no dia 6, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, diante dos equatorianos, e a segunda, quatro dias depois, no Estádio Defensores Del Chaco, contra o Paraguai, em Assunção. Estêvão sabe que será opção, mas espera ganhar minutos em campo.

Depois de defender a seleção sub-17, ele concretiza o sonho de vestir a camisa amarela entre os profissionais. Vai reencontrar o amigo Endrick, com o qual fez parceria arrasadora na base palmeirense. Mesmo "ciente" que dificilmente não seria chamado por Dorival, Estêvão não escondeu a ansiedade.

"Eu mal dormi esta noite. Foi um sono picado, eu estava muito ansioso, acordando, orando a Deus. É um momento de felicidade, não só para mim, mas para minha família. Lutamos bastante e é mais um sonho realizado", afirmou, eufórico.

Em casa, estava ao lado da família. Com as mãos na boca, desabou ao ouvir seu nome. Foi abraçado forte pelo pai, que o parabenizou: "Conseguiu." A mãe também agradeceu. "Obrigado, senhor", enquanto a irmã pequena Estherzinha era só sorrisos.

"A gente sabe o quanto trabalhamos, tudo o que a gente lutou para hoje ir para a seleção brasileira. Eu me sinto muito realizado também de saber que Deus tem nos abençoado. Fico muito feliz", frisou Estêvão, "Passa um filme na cabeça porque só eu e minha família sabemos o quanto a gente lutou, o quanto a gente batalhou para estar hoje vivendo um sonho desse. Fico muito emocionado. Espero que seja a primeira de muitas, se Deus quiser."

A estreia no profissional do Palmeiras, ainda aos 16 anos, ocorreu na rodada final do Brasileirão de 2023, no jogo da comemoração do título. Subiu em definitivo ao profissional e vem sendo um diferencial ofensivo em 2024, tanto que foi negociado ao Chelsea em transação milionária. Se apresenta em 2025 ao ganhar a maturidade.

"Hoje eu estava com a minha mãe, com a Estherzinha, minha irmã, meu pai. São pessoas que eu amo muito, que estiveram comigo em todos os momentos da minha vida. Meu pai brinca que, quando a gente começou a treinar, era um campo de terra, e hoje estamos jogando no Palmeiras e na seleção brasileira", lembrou. "Não é só o meu sonho, mas é o sonho de todo mundo que joga futebol, é o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira", prosseguiu, exaltando o reencontro com o amigo Endrick.

"Acho que vai ser muito legal estar com ele e com o Vinícius Júnior, que para mim é o atual melhor do mundo. Estar também com o Rodrygo e outros craques. Vai ser uma experiência incrível e não vejo a hora."