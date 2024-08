Manchester City anuncia o retorno do meia alemão Gündogan: 'Este clube é grande'

O Manchester City oficializou, nesta sexta-feira, o retorno do meia alemão Gündogan. O jogador já tinha as negociações com o clube inglês adiantadas. Ele assinou um vínculo até junho de 2025 com opção de renovação por mais uma temporada.

Gündogan, que estava no Barcelona, foi liberado pelo clube espanhol sem custos. Ele externou a satisfação por poder voltar a atuar no futebol inglês onde viveu uma grande fase sob o comando do técnico Pep Guardiola.

"Quando você sai deste lugar, se dá conta do que fez e como esse período foi incrível. Se dá conta de como este clube é grande. É o melhor clube do mundo", afirmou o jogador que espera reviver os momentos de conquistas.

"Não quero que soe nostálgico, ainda é sobre poder competir, ter aquela direção e ainda sobre tentar mostrar a sua melhor versão. Essa é a ambição que eu tenho em retornar ao City", comentou.

Profundamente identificado com o clube inglês, Gündogan atuou pelo Cuty por sete temporadas antes de ir para o Barcelona em 2023. Lá, não conquistou títulos e conviveu com questionamentos e falta de sintonia com parte da torcida. O alemão é o segundo reforço do time inglês para a temporada.