Presidente do Fed diz que chegou a hora de ajustar a política monetária nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 23, que chegou o momento de ajustar a política monetária nos Estados Unidos, depois do aumento mais rápido nas taxas em 40 anos. O cronograma e o ritmo de cortes nas taxas vão depender, porém, dos dados e do balanço de riscos, conforme ele.

"Chegou a hora de a política se ajustar. A direção da viagem é clara, e o momento e o ritmo dos cortes de taxas dependerão dos dados recebidos, da perspectiva em evolução e do equilíbrio do balanço de riscos", disse Powell, em discurso de abertura do Simpósio de Jackson Hole.

O presidente do Fed afirmou que a inflação nos Estados Unidos caiu significativamente e que está mais confiante de que os preços estão em um caminho sustentável, de volta à meta do BC, de 2% ao ano.

Quanto ao mercado de trabalho norte-americano, avaliou que não está mais superaquecido e esfriou "consideravelmente".

"As condições agora são menos apertadas do que as que prevaleciam antes da pandemia", afirmou Powell. "No geral, a economia continua a crescer em um ritmo sólido. Mas os dados de inflação e mercado de trabalho mostram uma situação em evolução", acrescentou, ressaltando que os dirigentes do Fed estão atentos aos riscos para ambos os lados do "nosso mandato duplo".