Matheus Torres, do 'Estrela da Casa?' já foi ao 'The Voice Brasil'

Para além do sucesso que Matheus Torres vem fazendo no Estrela da Casa - e também com Unna X depois do beijo no domingo, 18 - o cantor já pode ser considerado um ex-reality musical. Isso porque ele já competiu no The Voice Brasil de 2021.

Com o visual diferente do que tem hoje, o mineiro de 31 anos escolheu a faixa Heaven, de Bryan Adams, para tentar conquistar os jurados Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza, Michel Teló e Lulu Santos. Porém, nenhum virou a cadeira para o cantor.

Em 2024, Matheus Torres tem uma nova chance no Estrela da Casa. Mas ele precisa garantir a permanência no reality, pois foi indicado por MC Mayarah justamente contra o par romântico, Unna X, para o Duelo da Semana.