Intervenções no iene foram eficazes e necessárias para conter excessos, diz ministro japonês

O ministro de Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse nesta sexta-feira (23) que as últimas intervenções do governo em defesa do iene foram eficazes e necessárias para suavizar "movimentos excessivos" no mercado de câmbio. Suzuki afirmou também que o governo japonês seguirá monitorando os mercados cuidadosamente, na tentativa de identificar movimentos especulativos. *Com informações da Dow Jones Newswires.