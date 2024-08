Marido de Sasha revela usar acervo pessoal da sogra, Xuxa, para seus clipes

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, revelou que utiliza itens do acervo pessoal de sua sogra, Xuxa, nas gravações de seus clipes musicais.

"Tem alguns dançarinos com figurinos dela e, no próximo clipe, tem algumas coisas do cenário dela. Isso é um spoiler, eu nunca falei. Com certeza, as pessoas vão perceber ali que os cenários são bem específicos", disse em entrevista ao podcast PodDelas.

Durante a sua participação na atração, ele ainda contou que seu single, Um Minuto de Saudade, ganhará uma versão acústica ao lado de outro cantor, cujo nome não foi revelado.

O marido da filha de Xuxa também disse que se diverte quando é chamado de "Sasho" nas redes sociais. "Quando lancei a última música, Sasho ficou nos trendings do Twitter".

João Lucas alegou que gosta do apelido pois sente muito orgulho de sua mulher. "É minha esposa. Eu me orgulho muito dela e tenho muito orgulho que, em vários aspectos, ela é muito grande - a ponto de me associarem a ela para lembrarem de quem eu sou. Então, está tudo bem", finalizou.