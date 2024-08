Talles Magno treina e reforça o Corinthians diante do Fortaleza no Brasileiro

Poupado na partida do meio de semana diante do Red Bull Bragantino, em jogo que garantiu o Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o atacante Talles Magno participou do treino desta quinta-feira no CT do clube. Assim, ele reforça a equipe contra o Fortaleza, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Substituído na partida com o Fluminense por causa de dores musculares, o jogador retorna ao time em um momento importante, já que a equipe paulista precisa somar pontos para sair da incômoda zona de rebaixamento do Nacional.

Recém-contratado, mas já adaptado ao clube, o atleta já se tornou peça importante no esquema do técnico argentino. Ele participou da atividade técnica e tática. Ramón Díaz promoveu ainda um trabalho de enfrentamento a seus comandados.

O comandante argentino tem ainda mais dois dias de treinos e vai aproveitar essas atividades para ver a evolução de Yuri Alberto, Romero e Raniele. A expectativa é de que o trio também possa estar presente no confronto de domingo, no estádio Castelão.

Com 22 pontos, a equipe paulista ocupa a 17ª posição. A última vitória pelo torneio aconteceu diante do Bahia, no dia 21 de julho, quando Romero fez o único gol do confronto em Salvador. Depois disso, a equipe entrou em campo cinco vezes, obteve quatro empates e uma derrota, e viu a sua situação se complicar no Brasileirão.