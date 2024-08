Índia: explosão em fábrica de produtos farmacêuticos deixa 17 mortos e 34 feridos

Uma explosão na empresa farmacêutica Escientia na última quarta-feira, 21, deixou pelo menos 17 mortos e 34 feridos em Anakapalli, no estado de Andhra Pradesh, na Índia. Os investigadores acreditam que a causa da explosão foi um vazamento de gás. As informações são do veículo de notícias The Indian Express.

De acordo com a reportagem, o oficial da Delegacia de Polícia de Atchutapuram afirmou que várias pessoas tiveram queimaduras graves. Alguns dos feridos foram internados no hospital de Anakapalli, enquanto outros foram levados às pressas para hospitais da cidade vizinha de Visakhapatnam. O inspetor M. Buchaiah descreveu cenas horríveis, com várias pessoas que sofreram queimaduras químicas extensas tendo suas peles descascando enquanto eram transferidas para ambulâncias. "Foi horrível, de partir o coração. Eles estavam gritando antes de perderem a consciência", disse ele.

Segundo o jornal, a fábrica opera com 381 funcionários em dois turnos e a explosão ocorreu durante o horário de almoço, por volta das 14h15 - por isso, "a presença dos funcionários foi menor".

Entre as vítimas, estavam um diretor associado, um gerente geral, um gerente assistente, executivos seniores, engenheiros estagiários, biólogos, operadores de equipamentos, um pintor e um membro da equipe de limpeza. Sete deles estavam trabalhando no segundo andar quando um reator, que ficava no mesmo andar, explodiu e os matou no local. Os outros estavam no andar inferior e morreram depois que paredes desabaram sobre eles, disseram autoridades.

Dezenas de carros de bombeiros de Anakapalli e áreas próximas se deslocaram para o local para apagar o fogo. No entanto, as autoridades informaram que toda a área estava cheia de fumaça espessa, o que dificultou a operações de resgate. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar "triste com a perda das vidas", em uma mensagem publicada nas redes sociais. Ele anunciou que uma indemnização de US$ 2.380 (cerca de R$ 13 mil) será paga às famílias das vítimas.