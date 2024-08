Lula conversa com líderes da Finlândia e dos Países Baixos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, em duas ligações diferentes, com o presidente da Finlândia e com o primeiro-ministro dos Países Baixos (local mais conhecido no Brasil como Holanda) nesta quinta-feira, 22.

Lula convidou ambos os líderes para sua iniciativa global contra a fome. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Finlândia - Lula falou com Alexander Stubb, presidente do país. Eles conversaram sobre a guerra na Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. Os dois "expressaram visões semelhantes quanto à importância de contar com mais representantes da América Latina, da África e da Ásia no Conselho de Segurança da ONU", diz o comunicado do Planalto;

Países Baixos - Lula conversou com o primeiro-ministro, Dick Schoof. Eles falaram sobre a relação entre os dois países. Também discutiram a situação política da Venezuela.