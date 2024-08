Atlético-MG identifica menor que cometeu racismo na Libertadores e pune seu responsável legal

Um dia após prometer punição exemplar para o torcedor que cometeu ato racista ao imitar macaco para a torcida do San Lorenzo pela Libertadores, a diretoria do Atlético-MG revelou que identificou o responsável pela discriminação. Por se tratar de um menor de idade, a punição acabou recaindo ao responsável legal do garoto, suspenso do quadro de sócios do clube e proibido de ir à Arena MRV por 180 dias.

Os atleticanos prometiam uma linda demonstração de civilidade no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores após serem vítimas de discriminação em Buenos Aires. E exibiram um lindo mosaico pedindo a fim do racismo.

Ocorre que ruas foram pichadas ofendendo os rivais e com a classificação, o jovem torcedor acabou entrando na onda de discriminação que mancha o futebol ao ser racista contra os hermanos.

"O Galo informa que identificou o torcedor que apareceu em imagens realizando gestos racistas no jogo contra o San Lorenzo, na Arena MRV, na última terça-feira, pela Copa Libertadores. Por se tratar de menor de idade, o clube endereçou as punições administrativas ao responsável legal do menor, que também estava presente no estádio no momento do ocorrido", revelou o Atlético-MG.

"O responsável legal pelo menor foi excluído do quadro de sócios do Galo Na Veia, conforme prevê o Regulamento do Programa, e também fica proibido de frequentar a Arena MRV pelo prazo de 180 dias, de acordo com o Regulamento de Uso do Estádio. O Galo não admite de forma nenhuma condutas como essa. Vamos torcer sempre com respeito!"