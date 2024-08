Técnico exalta Guarani após empate com o Santos e projeta melhora: 'Não chegamos ao limite'

O empate por 1 a 1 com o Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro foi considerado como um resultado positivo no Guarani. O técnico Allan Aal destacou a dificuldade do confronto e elogiou a consistência defensiva do time bugrino, que está há três jogos sem perder. Satisfeito, ele projeta ainda mais melhora para a sequência da competição.

"A consistência defensiva vai da ocupação de espaço desde os homens de frente, diminuindo a sobrecarga sobre a linha defensiva. Esse entendimento, essa postura para sustentar, vem fazendo a diferença. Fico feliz com a entrega e o entendimento do time, mas ainda não chegamos no nosso limite", projetou.

Nos últimos três jogos, o Guarani sofreu apenas um gol, justamente contra o Santos. Antes, venceu Vila Nova, por 2 a 0, e Chapecoense, por 4 a 0. "No momento em que chegamos, a conversa foi para potencializar o que tinha de melhor e equilibrar sem a bola. Era mais uma questão de entendimento e de postura. Sem abrir mão de jogar, mas com uma postura defensiva mais equilibrada", explicou o treinador.

No empate com o Santos, Allan Aal destacou que o time conseguiu envolver o adversário, mas que oscilou no segundo tempo. "Tivemos um primeiro tempo muito bom, com volume de jogo alto. Poderíamos ter aberto o placar, pois envolvemos o Santos de maneira muito consistente. Oscilamos na volta do segundo tempo, demoramos para encaixar a marcação e tomamos o gol", finalizou.

Com o resultado, o Guarani segue na lanterna (20º) com 18 pontos, um a menos do que Ituano e Brusque e seis de desvantagem para o CRB, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Guarani volta a campo pela Série B no domingo, às 16h, quando visita o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada. O adversário tem 26 pontos.