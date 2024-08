São Paulo se apoia no retrospecto e na força de seus titulares para avançar na Libertadores

Após poupar boa parte do seu elenco e ser derrotado nos minutos finais do clássico com o Palmeiras, por 2 a 1, o São Paulo vai em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis. O técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação da equipe nesta quarta-feira.

O clima era de Libertadores. No tradicional "rachão", os jogadores não se pouparam e fizeram disputas intensas entre si, com foco total no Nacional. Duas foram as ausências sentidas. Moreira, com uma lesão muscular, e Patryck, com uma fratura na clavícula, são desfalques certos.

Isso sem contar o atacante Ferreirinha, com uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda. O desfalque do atacante não deve mexer muito na estrutura do São Paulo, já que Zubeldía deve colocar em campo uma equipe bem semelhante daquela que buscou um empate sem gols no Uruguai.

Wellington Rato é o favorito para assumir a vaga de Ferreirinha, mas Rodrigo Nestor corre por fora. A expectativa é que a equipe seja formada por: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Wellington Rato (Rodrigo Nestor) e Lucas Moura; Luciano e Calleri.

RETROSPECTOO

O São Paulo, inclusive, aposta no retrospecto para superar o Nacional. Os times já se enfrentaram em dez oportunidades, com cinco vitórias do time paulista, três empates e apenas duas derrotas.

A última vez que o Nacional marcou um gol no São Paulo aconteceu em 1964, em um amistoso entre as equipes. Nos últimos cinco compromissos, a meta da equipe brasileira passou intacta.