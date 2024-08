Veja a avaliação de Lula e Tarcísio na cidade de SP, segundo pesquisa Atlas

A pesquisa AtlasIntel sobre a cidade de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que, na capital paulista, a gestão estadual de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é mais bem avaliada que o governo Lula (PT).

Consideram o governador "bom/ótimo" 36% dos entrevistados; para o presidente, a avaliação positiva chega a 30%. O governo paulista também é considerado mais "regular", com 33%, contra 28% da gestão federal. A Presidência da República vence no quesito "ruim/péssimo", com 42%, enquanto Tarcísio tem 31%.

A aprovação do governador caiu seis pontos percentuais e chegou ao mesmo patamar da desaprovação: 44%. Os que não souberam avaliar a gestão de Tarcísio foram 12%, 7 pontos a mais que na pesquisa anterior.

No caso de Lula, a aprovação caiu três pontos, para 42%; a desaprovação variou um ponto para baixo e chegou a 50%. Não souberam avaliar a gestão do presidente 8% dos entrevistados, 4 pontos a mais que no levantamento de 8 de agosto.

O governador de São Paulo é mais bem avaliado nos seguintes segmentos: homens (44,5%), de 45 a 59 anos (45,4%), com ensino fundamental (51,9%), de religião evangélica (54%) e com renda de 3 mil a 5 mil reais (45%).

O presidente, por sua vez, tem melhores números entre as mulheres (34,6%), os maiores de 60 anos (44,1%) e os que têm ensino médio completo (38%). O petista também é mais bem avaliado entre ateus e agnósticos (43,8%).

O levantamento da Atlas ouviu 1.803 paulistanos, de 16 anos ou mais, entre os dias 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação SP-02504/2024.