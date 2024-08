Morre ex-presidente da TIM no Brasil Mário César Pereira de Araújo

A TIM comunicou nesta quarta-feira, 21, a morte de Mário César Pereira de Araújo, que ocupou por seis anos a presidência da companhia no Brasil, entre os anos de 2003 e 2009. Além disso, foi presidente do Conselho de Administração em duas ocasiões, de 2003 a 2010, e depois de 2017 a 2018.

Em nota, a TIM descreveu Mário César como um profissional que, ao longo de sua vida, se dedicou ao mercado de telecomunicações, sendo reconhecido como um dos mais admirados nomes do setor. O ex-presidente passou por diferentes empresas e participou de importantes movimentos de evolução das telecomunicações no Brasil, como o lançamento do sinal 3G.

"Mario Cesar, com seu carisma, gostava de estar próximo das pessoas e sabia o nome de cada uma. Tinha especial apreço pelo tema social, sendo um dos precursores da sólida agenda ESG da TIM. Era também um apaixonado pela música, que trouxe para o DNA da companhia e que segue sendo um dos principais pilares da marca até hoje", afirmou a companhia.

A empresa anunciou ainda que dará o nome de Mário César à sala do conselho como forma de homenageá-lo.

O atual presidente da TIM, Alberto Griselli, publicou uma nota nas redes sociais relembrando o legado do empresário e ex-colega de trabalho: "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Mario Cesar Pereira de Araujo. Tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado por muitos anos, e a sua liderança sempre foi inspiradora, genuína e preocupada com as pessoas. Hoje, à frente da grande empresa que ele criou, sinto ainda maior a reverência ao seu legado como pessoa e executivo. Descanse em paz."