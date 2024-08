Otávio Muller revela bastidores de cenas de ação em Vidas Bandidas: - Já me conhecem como medroso

Veio novidade aí! Nesta quarta-feira, dia 21, a série brasileira Vidas Bandidas chega à plataforma de streaming Disney+. No elenco, grandes nomes como Rodrigo Simas, Juliana Paes e Larissa Bocchino vivem uma vida perigosa no Rio de Janeiro. Para falar um pouco mais sobre seus personagens e os bastidores das gravações da série, Maria Bopp, Otávio Muller e Tatsu Carvalho bateram um papo com a imprensa.

Começando por Maria, que vive a complexa Mila, a história de envolvimento dela com um dos protagonistas, Serginho, vivido por Rodrigo Simas intriga até mesmo a atriz:

- Junto com o diretor, a gente trabalhou essa teoria de que a Mila era a versão feminina do Serginho/Giovane. Acho que no fundo ela sabe que o nome dele não é Giovane, ela sabe que está sendo enganada, mas também não sei se o nome verdadeiro dela é Mila, sinto que a Mila é um espelho dele mesmo. Acho que ela só está neste esquema enquanto é bom para ela, quando não for bom ela também sai fora, sinto que ela também é desapegada.

Relembrando momentos marcantes das gravações de Vidas Bandidas, Tatsu Carvalho, que vive André, conta que uma das cenas em que ele é enterrado contou com uma cova de verdade e que jogaram terra nele durante a situação.

Já para Otávio Muller os momentos em que ele tem que empunhar uma arma não são das melhores. Segundo o ator, os produtores já sabem que ele tem receio de usar o instrumento e por isso já deixam tudo preparado.

- Sou um ator que vou fazer daqui a pouco 60 anos de idade, mas todo mundo que trabalha com efeito especial, equipe de dublê já me conhece há muito tempo e sabe que eu sou uma pessoa com pânico de arma, não gosto nem de pegar. O meu ouvido tem que estar lotado de protetor, não gosto de ouvir o tiro. Eu sou medroso e já me conhecem como medroso.

Maria contou da surpresa que foi quando Larissa Bocchino, atriz que vive Lara, entrou no lugar que estavam usando de camarim e se emocionou ao perceber que era a mesma casa que tinha passado vários verões.

- A Larissa chegou e falou: Ah vamos filmar nessa locação, que engraçado, passei alguns veraneios na minha infância perto desse bairro. Será que é essa casa? Falei que achava que era improvável, quando ela chegou na locação, ela viu que de fato não era a casa. Mas aí fomos para a casinha menor, onde ficou o camarim, e ela começou a chorar e falava: é essa casa.

Ficou curioso para saber mais? Não perca a estreia de Vidas Bandidas nesta quarta-feira, dia 21, no Disney+.