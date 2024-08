'Escavador de ouro': PF prende 2 por fraude ao Siafi e furto de R$ 15 mi do governo

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta, 21, uma Operação batizada Gold Digger no rastro de uma quadrilha responsável por fraudes eletrônicas pelo furto de pelo menos R$ 15 milhões em recursos públicos por meio através do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) do Governo Federal.

Agentes foram às ruas para cumprir três mandados de prisão temporária e vasculhar 19 endereços de investigados. As diligências são realizadas em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal.

A Operação visa desbaratar um "esquema de alta complexidade" que envolvia acessos indevidos ao Siafi com credenciais falsas de ordenadores de despesas. Segundo a PF, os investigados tentaram desviar mais de R$ 50 milhões.

Em abril, o Estadão revelou que R$ 15 milhões foram desviados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Justiça Eleitoral.

A organização criminosa sob suspeita usava estratégias para acessar as contas do Siafi e autorizar pagamentos fraudados, entre elas o envio de mensagens SMS que copiavam os dados de vítimas e a emissão fraudulenta de certificados digitais. Já para embolsar os valores desviados, a quadrilha usava 'laranjas' e despois transferia o dinheiro para corretoras de criptoativos (exchanges).

Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, o nome operação, Gold Digger, pode ser traduzido como "escavador de ouro" ou "minerador". Para os investigadores, as expressões refletem "o caráter meticuloso e persistente das violações na extração ilícita de grandes quantias de dinheiro público".

A corporação destacou ainda o sentido pejorativo do termo, usado para se referir a quem busca relações para obter vantagens financeiras - "o que reflete o modus operandi dos envolvidos, que buscam se aproveitar dos recursos públicos para lucro próprio", segundo os investigadores.