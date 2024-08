Napoli anuncia a contratação de ex-são-paulino David Neres por duas temporadas

O Napoli ganhou um reforço importante para o seu ataque. David Neres, revelado pelo São Paulo, foi anunciado de forma oficial pelo clube italiano nesta quarta-feira. O jogador que assinou por duas temporadas, foi contratado junto ao Benfica.

Para contar com o atleta, Antonio De Laurentis, presidente do clube italiano, desembolsou o valor de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 182 milhões). Quem vai lucrar com esse desfecho é o São Paulo. Por ter formado o atleta, a equipe paulista vai receber 840 mil euros (cerca de R$ 5 milhões) por causa do repasse do mecanismo de solidariedade da Fifa.

No site oficial do clube, a contratação de Neres é anunciada com um "Bem-vindo". O jogador é um pedido do técnico Antonio Conte que busca um homem de velocidade para compor o setor ofensivo.

"Agora precisamos entender quais são as condições do Neres, que ainda não treinou com o restante do elenco", afirmou o treinador em entrevista à Gazzeta dello Sport. Ele espera poder ter o brasileiro á disposição já para a rodada do fim de semana.

Após uma estreia frustrante, quando perdeu para o Verona por 3 a 0, pelo Campeonato Italiano, o Napoli vai a campo neste domingo em busca da reabilitação no torneio diante do Bologna.