Totens de monitoramento são instalados pelo governo no centro de SP

Para auxiliar no combate à criminalidade no centro da capital paulista, o governo de São Paulo instalou totens de segurança na região. A ação faz parte de um projeto-piloto iniciado neste mês de agosto que também tem como foco a revitalização da área. Os equipamentos possuem câmeras e oferecem comunicação direta com a Polícia Militar, em situações de emergência.

Os dispositivos estão localizados na 25 de Março, Praça da República e na esquina das ruas General Couto de Magalhães e dos Protestantes, no entorno da região da Luz, próximo à Cracolândia.

"Além de policiamento ostensivo e reforço em pontos estratégicos, vamos atacar todo esse ecossistema criminoso e acolher os dependentes químicos dessas áreas. A região central de São Paulo tem sido degradada ao longo dos anos e não vamos poupar esforços para reverter essa situação", disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nos últimos anos, a região central da cidade tem sofrido com a sensação de insegurança e o espalhamento de usuários de drogas da Cracolândia. Desde então, ações, como policiamento ostensivo, têm sido adotadas para tentar reduzir os índices de criminalidade na região.

"Os totens vão contribuir diretamente com as atividades de policiamento e patrulhamento na região", complementa Guilherme Derrite, secretário da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Conforme a Coordenadoria de Análise Criminal e Pesquisa (CAP), da SSP, ainda em fase de teste, acadêmicos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estão formulando questionários que serão transmitidos a frequentadores da região. Na enquete, haverá perguntas para entender o que a população acha sobre o equipamento e se vale a pena, ou não, o investimento.

"Estamos empenhados em garantir a efetividade dos totens para a população. Se realmente for positivo, colaborar para queda dos indicadores criminais e aumentar a sensação de segurança na região, vamos estudar as melhores localidades para instalar outros", disse o capitão Júlio César, da CAP.

Segundo a SSP, os policiais farão o atendimento da população que utilizar os totens em uma sala exclusiva instalada no Comando de Policiamento de Área 1, no centro de São Paulo.

No caso do totem instalado na esquina das ruas General Couto de Magalhães e dos Protestantes, além de ter a função de efetuar uma ligação para o 190, ainda pode emitir mensagens gravadas com orientações sobre saúde, como onde encontrar abrigo ou locais de tratamento, assim como o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, do governo estadual.

Como funcionam os dispositivos?

Multifuncionais e com quatro metros de altura, os totens são equipados com um botão de emergência, permitindo que a pessoa possa utilizá-los para fazer uma ligação direta para a Polícia Militar, 24 horas por dia e com um simples toque de acionamento.

Também contêm um sistema de comunicação para o envio de alertas, um conjunto de câmeras de monitoramento e leitura de placas.

Em um vídeo publicado pela SSP nas redes sociais, sobre a fase de testes dos dispositivos, uma policial mostra como eles funcionam.

"Equipados com câmeras de monitoramento, este totem é capaz de identificar e registrar atividades suspeitas nas proximidades. Em caso de emergência, ele emite alertas luminosos e sonoros, chamando a atenção para a situação e permitindo uma resposta rápida", explicou a agente.

Os dispositivos foram desenvolvidos pela empresa Helper Tecnologia. "Foram disponibilizados ao governo estadual sem custo por meio de uma parceria com uma empresa privada. Por enquanto, as equipes estão testando a mecânica dos instrumentos para corrigir possíveis falhas. Posteriormente, os testes serão feitos com os próprios frequentadores do centro", acrescenta a SSP.