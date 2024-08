Correção: Emprego nos EUA aumenta 1,3% para 153,6 milhões em 12 meses até março

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. O relatório publicado pelo Departamento de Trabalho informou que o número total de empregos nos EUA cresceu 1,3%, para 153,6 milhões, nos 12 meses até março de 2024, e não que foram gerados 153,6 milhões de empregos, como informado anteriormente. Segue o texto com a informação correta.

O emprego nos Estados Unidos aumentou 1,3%, para 153,6 milhões nos 12 meses até março de 2024, segundo revisão preliminar do Departamento do Trabalho do país, divulgada nesta quarta-feira, 21.

Em relatório, o Brown Brothers Harriman (BBH) projetava redução dos empregos entre 158 mil a 475 mil, mas alertava sobre variedade nas previsões do mercado para o dado, com estimativas de corte de até 1 milhão na criação de empregos até março de 2024.

A revisão de dados do mercado de trabalho norte-americano ganhou evidência após o último relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que veio bem mais fraco do que o esperado e deflagrou temores de possível recessão na maior economia do mundo.

Salário médio

O salário médio semanal nos Estados Unidos atingiu US$ 1.527 no primeiro trimestre de 2024, representando aumento de 4,2% em relação a um ano antes, segundo revisão preliminar do Departamento do Trabalho do país.