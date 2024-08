Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após NY interromper rali

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, à medida que Wall Street interrompeu um recente rali ontem, à espera de mais sinais do futuro dos juros básicos nos EUA.

O índice japonês Nikkei caiu 0,29% em Tóquio, a 37.951,80 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,69% em Hong Kong, a 17.391,01 pontos, e o Taiex cedeu 0,85% em Taiwan, a 22.237,89 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho, pressionados por ações de biotecnologia. O Xangai Composto teve baixa de 0,35%, a 2.856,58 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 0,28%, a 1.521,41 pontos.

Na contramão, o sul-coreano Kospi avançou 0,17% em Seul, a 2.701,13 pontos, revertendo queda de mais cedo na sessão.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com baixas modestas, após dois de seus três principais índices acionários, o S&P 500 e o Nasdaq, acumularem ganhos por oito pregões consecutivos em meio ao maior otimismo com a saúde econômica dos EUA e expectativas de que os juros americanos começarão a ser cortados neste semestre.

No meio da tarde de hoje, investidores globais vão acompanhar ata de política monetária do Federal Reserve (Fed), em busca de mais sinais de que o banco central dos Estados Unidos se prepara para anunciar sua primeira redução de juros em quatro anos e meio, na reunião de política monetária de setembro. Mais adiante, na sexta-feira (23), o presidente do Fed, Jerome Powell, discursa no simpósio anual de Jackson Hole.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés negativo da Ásia e subiu pelo nono pregão consecutivo, ainda favorecida por balanços corporativos animadores. O S&P/ASX 200 avançou 0,16% em Sydney, a 8.010,50 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

