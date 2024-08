Bolsas de NY fecham em queda e encerram sequência de S&P 500 e Nasdaq, antes de sinais do Fed

Os mercados acionários de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 20, e encerram uma sequência de oito pregões consecutivos para S&P 500 e Nasdaq, à medida que investidores se preparam para a ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), no Simpósio de Jackson Hole.

O índice Dow Jones caiu 0,15%, aos 40.834,97 pontos, o S&P 500 recuou 0,20%, aos 5.597,12 pontos e o Nasdaq fechou em baixa de 0,33%, aos 17.816,94 pontos.

Na análise do CityIndex, o clima dos mercados nesta terça foi de cautela, com investidores aguardando esses próximos eventos do Fed para obter mais clareza sobre as perspectivas de cortes nas taxas de juros.

"Já estamos em um ciclo de flexibilização global, e Jackson Hole no fim desta semana fornecerá mais uma prova de que o Fed finalmente entrará nele", diz o estrategista global do Rabobank, Michael Every.

Entre as ações, a Eli Lilly avançou a 3,08% após anunciar os dados preliminares mostrando que seu medicamento para perda de peso reduziu significativamente o risco de progressão para diabetes tipo 2. Já a empresa de segurança cibernética Palo Alto Networks registrou ganhos de 7,18% ao superar as expectativas de analistas em lucros e receitas trimestrais ajustados.

Os papéis da Tesla tiveram ganhos depois que a Comissão Europeia revisou as tarifas sugeridas para veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) importados da China, mas fecharam em queda de 0,73%. A Paramount Global, por outro lado, caiu 1,17%, após um executivo de mídia tentar sabotar um acordo anterior para fundir a Paramount com a Skydance Media. Bank of America recuou 2,47%, após a informação de que a Berkishire Hathaway voltou a reduzir participação no banco.

Já a Oanda observou que os números de recompra de ações dos Estados Unidos para este ano - até 9 de agosto - estão no mesmo nível de 2022, o que reflete "o sentimento positivo do mercado".

No período da tarde, a diretora do Federal Reserve, Michelle Bowman, disse que é necessário ser paciente no processo de relaxamento monetário para se evitar minar o progresso contínuo na redução da inflação, e que não se deve reagir exageradamente a qualquer ponto de dados.