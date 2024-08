Chappell Roan pede para fãs pararem de a perseguir na rua: 'Comportamento desconfortável'

A cantora americana Chappell Roan foi clara em sua mensagem: assédio e perseguição não serão tolerados, independentemente de sua fama. Na segunda-feira, 19, a artista por trás do sucesso Good Luck, Babe usou sua conta no TikTok para expressar sua indignação diante do "assédio" e perseguição que teria sofrido por parte de alguns fãs.

"Não importa que o abuso, assédio ou perseguição sejam considerados normais para pessoas famosas ou semifamosas," declarou Roan em um dos vídeos. "O fato de isso ser comum na vida de quem escolhe essa carreira não torna aceitável ou normal. Não significa que eu queira isso ou que esteja tudo bem para mim."

Ela criticou a ideia de que celebridades devem estar sempre acessíveis ao público: "Não importa se você pensa que tem direito a uma foto, um abraço ou meu tempo só porque sou uma figura pública. Isso não é normal. É estranho como algumas pessoas acham que conhecem uma pessoa só por vê-la online ou por ouvir sua música. Eu tenho o direito de recusar comportamentos que me deixam desconfortável".

Embora não tenha especificado a quem ou a que situações se referia, Roan pediu aos fãs que evitassem tirar conclusões precipitadas sobre o contexto dos vídeos. Ainda assim, houve especulações entre os seguidores sobre o comportamento inadequado de um administrador de uma conta de fã.

Na mesma segunda-feira, Roan compartilhou outro vídeo no qual descreveu um incidente hipotético em que um fã teria gritado com ela de dentro de um carro e a perseguido após ela recusar uma foto.

"Você perseguiria a família dela? A seguiria por aí? Tentaria dissecar sua vida e intimidá-la online?" ela questionou, sugerindo os limites que não devem ser ultrapassados. "Esta é uma mulher que você não conhece. Você presumiria que ela é uma boa pessoa ou uma má pessoa? Acreditaria em tudo que lê sobre ela na internet?"