Eleições EUA: Kamala Harris endossa proposta de Biden de elevação de imposto

A candidata democrata Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, apoia os aumentos de impostos que o presidente Joe Biden apresentou em sua recente proposta orçamentária, de acordo com integrantes de sua campanha. O plano orçamentário de Biden incluiu uma série de aumentos de receita, como um imposto mínimo proposto de 25% para pessoas físicas com mais de US$ 100 milhões de patrimônio.

A aprovação de aumento de impostos em um Congresso dividido ou republicano seria impossível e seria difícil até mesmo se os democratas assumirem o controle. Harris também propôs isenção tributária para trabalhadores que recebem gorjetas, um crédito tributário de US$ 6.000 para pais de recém-nascidos e um crédito tributário infantil ampliado.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que um aumento da oferta de moradias acessíveis, redução das emissões de gases de efeito estufa e eliminação dos cortes de impostos da era Trump seriam as principais prioridades dos democratas, se a vice-presidente ganhar a presidência e o controle do partido se expandir para a Câmara após a eleição de novembro. "Moradia é uma necessidade desesperada em toda a América", disse Schumer aos repórteres nesta terça-feira.

Um projeto de lei de reconciliação orçamentária também pode ser uma forma de os parlamentares prometerem cortes nas emissões de gases de efeito estufa além das metas previstas na Lei de Redução da Inflação aprovada em 2022, afirmou o senador democrata. "Fazer os ricos pagarem sua parte justa seria algo a ser feito", acrescentou.