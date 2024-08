Bastidores de 'Renascer': Marcos Palmeira ganha festa surpresa de aniversário

As comemorações pelo aniversário de Marcos Palmeira, que fez 61 anos na segunda-feira, 19, chegaram até os estúdios da Globo. O ator ganhou uma festa surpresa do elenco de Renascer, com direito a bolo e mensagens de carinho nas redes sociais.

Nas redes sociais, o intérprete de José Inocêncio compartilhou algumas das postagens referentes às comemorações de seu aniversário feitas pelos amigos.

Gabriela Medeiros, que faz Buba na novela, escreveu em seu Instagram: "ele merece o mundo". Já Renan Monteiro, o José Augusto, escreveu: "Aniversário desse cara mais do que especial! Nosso amado Marquinhos", disse Renan Monteiro. Edvana Carvalho, Juan Paiva e Giullia Buscacio, que vivem Inácia, João Pedro e Sandra, respectivamente, também celebraram a data e o colega de elenco.

Festa no barco

O elenco também se reuniu para uma festa em barco no último domingo, 18, no Rio de Janeiro. Na comemoração, artistas da primeira e da segunda fase da trama celebraram o sucesso da nova versão da história.

"Vai tomando, Renascer", escreveu Xamã. Em seu Instagram, o cantor compartilhou um álbum de registros, que mostrava Sophie Charlotte, Irandhir Santos, Breno da Matta, Samantha Jones, Alice Carvalho, entre outros.

O capítulo final de Renascer, na versão de Bruno Luperi, vai ao ar em 6 de setembro, e será gravado em 24 de agosto, no sábado. O folhetim é um remake do original de 1993, escrito por Benedito Ruy Barbosa.