Silvio Santos comprou tabuleiro místico

O ator Tiago Abravanel concedeu uma entrevista emocionante ao Fantástico no último domingo, 18, após a morte do avô, o apresentador Silvio Santos. Tiago mencionou que, pouco antes de sua partida, Silvio havia "descoberto a internet" e começado a fazer compras "inusitadas" em sites online. O maior nome da TV brasileira morreu no último sábado, 17, aos 93 anos.

Questionado sobre as últimas aquisições feitas pelo apresentador, o artista mencionou um "tabuleiro que tem umas letras e 'conversa' com o copo, meio místico". Trata-se do tabuleiro Ouija, item que existe há mais de 100 anos e, conforme a crença popular, faria vivos conversarem com mortos.

O objeto é uma tábua de madeira que contém as palavras "sim", "não" e "adeus", as letras do alfabeto e números de 0 a 9. Para funcionar, os usuários do tabuleiro precisam posicionar um copo acima do item e fazer uma pergunta. Acredita-se que os "espíritos" sejam responsáveis por mover o copo e dar as respostas.

Segundo o portal The Conversation, o tabuleiro Ouija teria sido criado no século 19 pelas Irmãs Fox, médiuns do movimento espiritualista. O objeto místico caiu em desuso no século 20, mas voltou a ser utilizado após a Segunda Guerra Mundial.

Apesar de algumas pessoas afirmarem que conseguem se comunicar com espíritos por meio do tabuleiro, cientistas já apontaram diversos fatores que explicam o movimento do copo. Um deles, conforme o The Conversation, é o chamado "efeito ideomotor", movimentos feitos pelas pessoas sem que elas percebam.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu na manhã de sábado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado, o apresentador morreu vítima de uma broncopneumonia após uma infecção por gripe influenza A (H1N1).

No domingo, o corpo do apresentador foi enterrado no Cemitério Israelita do Butantã, também na capital paulista. A cerimônia foi fechada para a família e amigos mais próximos, a pedido do próprio apresentador.

Também ao Fantástico, Tiago Abravanel narrou o último momento da família com o avô. "Foi como ele Silvio Santos queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos. Os amigos mais próximos, os colegas de trabalho. O José, que trabalha na casa dele. A Raimunda, camareira. Mas foi muito especial, porque foi como ele queria: simples, delicado, íntimo. Para que a gente se despeça do Senor Abravanel, nome de batismo do comunicador", afirmou.