Atriz de 'O Mundo é dos Jovens' revela diagnóstico de câncer

A atriz Danielle Fishel, famosa por seu papel como Topanga Lawrence na série dos anos 1990 O Mundo é dos Jovens (Boy Meets World), revelou que foi diagnosticada com câncer de mama. Aos 34 anos, Fishel compartilhou a notícia durante o podcast Pod Meets World, divulgado nesta segunda-feira, 19. Ela explicou que o diagnóstico foi de carcinoma ductal in situ (DCIS), uma forma inicial de câncer, considerada estágio zero.

Fishel tranquilizou os fãs ao informar que o diagnóstico foi precoce e que ela passará por uma cirurgia para remover as células malignas, que ainda estão confinadas ao ducto mamário. "Vou ficar bem, vou fazer uma cirurgia para removê-lo", afirmou. Ela ressaltou a importância de exames regulares, revelando que a detecção só foi possível porque ela agendou seu mamograma anual imediatamente após receber a notificação.

A atriz avaliou enfrentar a situação em silêncio, mas decidiu compartilhar sua história para ajudar outras pessoas em situações semelhantes. "Percebi que quanto mais eu converso com outras pessoas, mais descubro que elas também têm suas próprias experiências", disse.

Fishel incentivou seus seguidores a manterem seus exames médicos em dia, mesmo diante de uma rotina agitada. Ela destacou que a disciplina com as consultas foi crucial para a detecção precoce da doença e expressou gratidão por ter seguido suas consultas regularmente, o que aumentou suas chances de recuperação completa.

Danielle Fishel ganhou notoriedade por seu papel como Topanga em O Mundo é dos Jovens, onde seu personagem, inicialmente secundário, se tornou um dos principais na série devido ao relacionamento com o protagonista Cory Matthews, interpretado por Ben Savage. Mais tarde, ela reprisou o papel na sequência Girl Meets World (2014-2017), como mãe da personagem principal, interpretada por Rowan Blanchard.