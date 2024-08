Atlético de Madrid se beneficia da lei do ex e se livra de derrota contra Villareal na Espanha

Depois de terminar 2024 fora do top 3 do Campeonato Espanhol pela primeira vez desde 2011/12, o Atlético de Madrid iniciou a temporada com um empate por 2 a 2 com o Villarreal. O time de Diego Simeone conseguiu evitar a derrota beneficiado pela lei do ex. O atacante Alexander Sorloth, que deixou o Villarreal na última janela, marcou o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo.

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, colocou em campo as três contratações do clube para esta temporada. Além de Sorloth, o zagueiro Le Normand começou como titular. O atacante argentino Julian Alvares, ex-Manchester City, entrou no fim do jogo, substituindo Griezmann. Por outro lado, o português João Félix, em uma iminente saída para o Chelsea, nem ficou no banco.

O estádio La Ceramica, do Villarreal, testemunhou uma primeira etapa movimentada, com muitas ações de ataque e muitos erros defensivos de ambas as equipes. O time da casa abriu o placar com Danjuma, que recebeu lançamento, invadiu a área pela esquerda, encarou a marcação e bateu cruzado.

O empate veio logo depois com Llorente. Após passe de Griezmann, ele invadiu a área do Villarreal em velocidade e bateu forte, no alto. Koke marcou contra ao tentar cortar cruzamento e deixou os mandantes novamente em vantagem. Já nos acréscimos, Sorloth aproveitou cruzamento alto e empatou de cabeça. O atacante norueguês não quis comemorar em respeito ao ex-time.

No segundo tempo, o nível técnico do jogo caiu, e nenhum time conseguiu finalizar no gol. Os técnicos optaram por estratégias diferentes nas substituições para tentar mudar esse cenário. Simeone fez quatro de suas cinco alterações antes dos 15 minutos, enquanto o treinador do Villarreal, Ruben Uria, mudou o time faltando menos de 20 minutos para o fim do tempo regulamentar.

O Atlético de Madrid volta a jogar no domingo, contra o Girona. O Villarreal, que pela primeira vez desde 2019/20 não se classificou para nenhuma copa europeia, enfrenta o Sevilla na sexta-feira.