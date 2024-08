Mauro Tramonte É pastor? candidato em BH responde às perguntas mais feitas no Google

Mauro Tramonte é pastor? De esquerda ou direita? E ganha quanto? E por onde ele anda? Isso é que os belo-horizontinos desejam saber quando escrevem o nome do candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte na barra de buscas do Google.

Tramonte é segundo participante desta semana no Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que traz as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos publica três vídeos por semana apresentando as principais perguntas feitas pelos cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador mais usado no Brasil.

O entrevistado da última sexta-feira, 16, foi Bruno Engler (PL). Participa nesta segunda, Mauro Tramonte e, na terça, é a vez de João Leite (PSDB).

Confira a entrevista completa com Mauro Tramonte:

Mauro Tramonte é pastor?

Não, não sou pastor. Eu sou católico, mas eu respeito todas as religiões sem nenhum tipo de discriminação.

Mauro Tramonte é de direita ou esquerda?

Eu sou de centro. Nós não gostamos e nem vamos polarizar com nada. Nós vamos polarizar com ônibus lotado, com UPA lotada, com trânsito ruim. Eu serei eternamente de centro. Essa é a nossa posição, é minha posição, e sem polarização, sem nada.

Mauro Tramonte vai concorrer?

Sim, eu vou concorrer. Sou pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte após 16 anos com um programa de televisão ouvindo tanto sofrimento, tantas pessoas reclamando de UPAs lotadas, de um trânsito caótico, de ônibus caindo aos pedaços. Eu vou sim concorrer porque eu amo a minha capital.

Mauro Tramonte ganha quanto?

Eu ganho o suficiente para levar a minha vida tranquila e sossegada, então para mim eu ganho o suficiente.

Por onde anda Mauro Tramonte?

Eu ando pelos quatro cantos de Belo Horizonte, de norte a sul, de leste a oeste, onde o povo me chama eu estou indo. É muito fácil encontrar o Mauro Tramonte. Onde quer que o povo esteja, eu estou junto acompanhando todo mundo. É muito fácil me encontrar pelas ruas de Belo Horizonte e pelas regionais aí da minha capital.

Uma curiosidade...

Eu sou um cara simples. Eu gosto muito de estar com os amigos. Gosto de cozinhar de vez em quando. Gosto de uma pescaria. Gosto de bater papo, ouvir boa música e a simplicidade . Eu sempre primei pela simplicidade e muita lealdade. É isso.