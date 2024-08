Messi desfalca a Argentina contra Chile e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa em setembro

Lionel Messi vai desfalcar a seleção argentina nos dois jogos de setembro, contra Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O técnico Lionel Scaloni decidiu não convocar o astro que se recupera de uma lesão no tornozelo direito.

Líder da competição com 15 pontos em seis rodadas, a atual campeã do mundo enfrenta o Chile, oitavo colocado, no dia 5 de setembro, em Buenos Aires, e a Colômbia, na oitava posição, no dia 10, em Barranquilla.

Ángel Di María, do Benfica, também não aparece na lista de Scaloni. O atacante de 36 anos se aposentou da seleção após a conquista da Copa América. O goleiro Franco Armani, de 37 anos, é outro que não joga mais pela equipe nacional.

Scaloni deixou de fora o atacante Paulo Dybala, da Roma, e vários jogadores que participaram da campanha vitoriosa nos Estados Unidos, como Ángel Correa, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta e Exequiel Palacios.

Foram convocados o lateral Valentín Barco (Brighton), o zagueiro Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), o volante Ezequiel Fernández (Al-Qadsiah), o atacante Matías Soulé (Roma) e os atacantes Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Valentín Castellanos (Lazio). Também foram chamados os goleiros Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli e Walter Benítez.

Confira a lista de convocados da seleção argentina

Goleiros: Dibu Martinez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico e Valentín Barco.

Meio-campistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González.

Atacantes: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Valentín Castellanos.