Quem é Paulo Dalagnoli, noivo de Antonia Morais e genro de Glória Pires

A cantora Antonia Morais - ou Anttónia - e Paulo Daladnoli anunciaram o noivado no domingo, 18, após 4 anos de namoro. "Eu vou casar com a mulher da minha vida", escreveu o ator em uma postagem com fotos que mostram a reação da cantora diante do pedido.

A surpresa foi feita durante um jantar que celebrava o aniversário da filha de Gloria Pires e Orlando Morais. Veja aqui.

Quem é Paulo Dalagnoli?

Paulo Dalagnoli é ator. Tem 34 anos e nasceu em Brusque, no interior de Santa Catarina. O papel mais conhecido foi de Lírio Lorenzzo na temporada de 2014 da extinta novela Malhação. Trabalhou como modelo na adolescência e chegou a prestar vestibular de Engenharia na Universidade Regional de Blumenau (FURB). Porém, a virada na carreira de modelo fez com que ele revisse as prioridades. Chegou a desfilar por várias grifes em uma mesma edição do SPFW.

Como ator, além do papel na novela teen, Paulo estrelou no SBT a série Z4 e na Record, onde deu vida ao Arcanjo Miguel na novela Gênesis.

Após Malhação, Paulo lançou a carreira musical, com direito à parceria com Felipe Camargo em Que se Prenda el Baile, lançada pelo canal Kondzilla. Porém, ele deixa claro não ser um cantor, mas "um ator que canta".

Em 2020, começou a namorar com Antonia.

No aniversário de 32 anos da cantora, que aconteceu no último dia 7, Paulo publicou uma declaração à amada: "Admiro e tenho muito orgulho do que você tem conquistado. E como digo pra você, é só o começo", escreveu.