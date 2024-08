Boulos, Nunes e Datena desistem de debate em SP e são criticados por adversários

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) faltaram na manhã desta segunda-feira, 19, ao debate realizado pela revista Veja entre os candidatos à Prefeitura. Os três foram criticados pelos adversários que participarão do encontro: Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

"O cara é prefeito e não veio. É um banana, não suporta a hora do arrocho. O outro se diz o justiceiro, foi fazer graça comigo e agora não aguenta, teve que descer do play, apertou e agora está correndo. E o Datena não sei nem o que ele está fazendo nessa campanha", declarou Marçal, ao chegar para o debate.

"É lamentável a postura tanto do Nunes quanto do Boulos de fugirem do debate. O debate não é feito para ser bom para o candidato, ser agradável, o debate é um direito da população", afirmou Tabata.

Marina Helena, por sua vez, chegou para o debate com uma folha de papel com a frase "fujões".