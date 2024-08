China e Filipinas acusam um ao outro por colisão de navios na região do Mar da China Meridional

Navios da guarda costeira chinesa e filipina colidiram no mar, danificando pelo menos duas embarcações, em um encontro nesta manhã que elevou os confrontos a um novo ponto crítico na região do Mar da China Meridional. Os países culparam um ao outro pela colisão perto de Sabina Shoal, um atol disputado nas Ilhas Spratly, onde o Vietnã e Taiwan também têm reivindicações. Não houve relatos de feridos.

A guarda costeira da China acusou as Filipinas de deliberadamente colidir um de seus navios com um navio chinês. Ela disse em uma declaração em seu site que dois navios da guarda costeira filipina entraram em águas perto do banco de areia, ignoraram um aviso da guarda costeira chinesa e colidiram intencionalmente com um dos barcos chineses.

"O lado filipino é inteiramente responsável pela colisão", disse o porta-voz Gan Yu. "Alertamos o lado filipino para parar imediatamente com sua infração e provocação, caso contrário, ele arcará com todas as consequências decorrentes disso."

Jonathan Malaya, diretor-geral assistente do Conselho de Segurança Nacional do governo filipino, acusou a guarda costeira chinesa de dizer falsamente que os navios da guarda costeira filipina haviam colidido com seus navios.

A Força-Tarefa Nacional das Filipinas no Mar das Filipinas Ocidental disse que dois navios da guarda costeira "encontraram manobras ilegais e agressivas" de navios da guarda costeira chinesa enquanto estavam a caminho das ilhas Patag e Lawak, que são ocupadas por forças filipinas, na região contestada. Fonte: Associated Press.