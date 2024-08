Nos EUA, juíza bloqueia lançamento do Venu Sports, novo streaming de esportes da Disney

Uma juíza distrital nos Estados Unidos bloqueou o lançamento do Venu Sports, o novo streaming esportivo da Disney, Warner Bros, Discovery e Fox, alegando que o serviço "reduziria substancialmente a concorrência e restringiria o comércio".

A Fubo, concorrente do streaming da Disney, processou a joint venture no início do ano com o argumento de que o Venu é anticompetitivo.

As três empresas parceiras irão recorrer da decisão. "Venu Sports é uma opção pró-competitiva que visa melhorar a escolha do consumidor ao atingir um segmento de espectadores que atualmente não é atendido pelas opções de assinatura existentes", afirmaram, em declaração conjunta.

Segundo o CEO da Fox, Lachlan Murdoch, a expectativa é que o Venu atraia cinco milhões de assinantes em cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.