Taxas de juros recuam com dólar, mas mostram resistência na ponta curta

Os juros futuros operam em baixa em praticamente todos os vencimentos na manhã desta segunda-feira, 19, com exceção dos prazos curtos. De acordo com a economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, a queda das taxas pode ser considerada como um ajuste de altas recentes, favorecida pelo recuo do dólar ante o real e pela baixa dos juros dos Treasuries de longo prazo, apesar de alguma instabilidade nessas taxas.

Na ponta curta da curva a termo, as taxas oscilam perto da estabilidade, uma vez que o mercado mantém firmes as apostas em alta da taxa Selic nas próximas três reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

"Embora esse não seja o cenário-base de muitos economistas, a curva de juros mostra que o mercado já dá como certo um aumento da Selic em setembro. Essa aposta ganhou muita força depois que o IBC-Br apontou para uma economia mais forte do que se esperava (em junho), indicando que o segundo semestre poderá ser de atividade econômica mais forte o inicialmente esperado", afirmou a economista.

Às 10h43, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,835%, ante 10,839% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2026 projetava 11,61%, contra 11,65% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2027 era de 11,48%, contra 11,56%.