Família de Silvio Santos divulga carta aberta em agradecimento após repercussão de morte

Silvio Santos morreu no último sábado, 17 em decorrência de uma broncopneumonia, aos 93 anos de idade. Na noite deste domingo, 18, o SBT divulgou uma carta assinada pela "família Abravanel" agradecendo ao público, imprensa, autoridades e outras emissoras após a repercussão da morte do comunicador.

O texto fala em "Carinho, respeito e todas as homenagens feitas". "Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos", continua. Por fim, destaca: "Queremos aqui mandar o nosso abraço e ratificar nossos laços de gratidão com cada um de vocês. Muito, muito obrigado".

As filhas de Silvio Santos, Patricia, Rebeca, Silvia, Renata, Cinthia e Daniela, além de sua mulher, Iris Abravanel, têm uma ligação íntima com a emissora. Confira abaixo a íntegra da carta divulgado por familiares de Silvio Santos através do SBT:

"Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro:

Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele levava.

Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço e ratificarmos nossos laços de gratidão com cada um de vocês.

Muito, muito obrigado,

Família Abravanel"