Atlético-GO bate o Internacional e vence a primeira como mandante no Brasileiro

Depois de um turno inteiro de Campeonato Brasileiro, enfim o torcedor do Atlético-GO pode comemorar uma vitória dentro do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Com gol do venezuelano Hurtado, o time goiano superou o Internacional por 1 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada, voltando a vencer depois de 15 jogos e dois meses.

O último triunfo do Atlético-GO foi diante do Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, no dia 15 de junho. Mesmo com os três pontos, não deixou a zona de rebaixamento, seguindo em último lugar na tabela, com 15 pontos. Já o Internacional segue em 12º lugar, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana.

A primeira etapa foi quente, assim como o clima na capital goiana, que marcava 30 graus. O Internacional foi quem assustou primeiro, com Wesley, logo com dois minutos de bola rolando. A resposta do Atlético-GO foi logo em seguida, com Luiz Fernando, que acertou a rede, do lado de fora. Acostumado com o calor, os donos da casa começaram a ter o domínio da do confronto.

Alejo arriscou de longe e Rochet saltou para defender. Depois Campbell tirou tinta do travessão. O Internacional só foi levar perigo na reta final, novamente com Wesley, que por pouco não marcou um golaço, e em falta cobrada por Bruno Tabata. A curiosidade ficou por conta do Atlético que teve que realizar duas trocas por lesão antes dos 30 minutos.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado. Os gaúchos tiveram a chance de abrir o placar com Bruno Gomes, em chute que passou rente à trave. Do outro lado, os goianos também assustaram, em chute à queima roupa de Hurtado, defendido por Rochet. Se de perto não entrou, o venezuelano tentou de longe e acertou o ângulo, abrindo o placar para o Atlético, aos 23 minutos.

Com a vantagem, os donos da casa foram diminuindo a intensidade, chamando o Inter para o campo de defesa para explorar o contra-ataque. Com a posse de bola, os gaúchos até tiveram a chance de empatar, mas Alario exagerou na força do chute. Com o passar do tempo, o Internacional foi se desorganizando e desperdiçando jogadas promissoras. Na reta final, o Atlético colocou a bola no chão e trocou passes à espera do apito final.

A dupla volta a campo no próximo fim de semana. No sábado, às 16h, o Atlético-GO abre a 24ª rodada diante do Juventude, em casa, no Antônio Accioly. Já o Internacional encara o Cruzeiro, no domingo, às 19h, no Beira Rio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho (Haller), Adriano Martins, Pedro Henrique (Luiz Felipe) e Alejo Cruz; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Shaylon) e Campbell (Jorginho); Janderson, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Mercado, Rogel e Bernabéi; Thiago Maia (Gustavo Prado), Bruno Henrique (Fernando), Wesley, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho (Ricardo Mathias); Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

GOL - Hurtado, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maguinho e Pedro Rangel (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).