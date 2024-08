Fed: Goolsbee diz que corte de juros em setembro 'não é uma certeza' e evita descartar recessão

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou hoje que um corte de juros em setembro ainda "não é uma certeza" e que a autoridade monetária pretende analisar os dados econômicos que serão divulgados até o próximo encontro antes de tomar uma decisão definitiva.

Em entrevista ao programa Face the Nation, da emissora CBS, Goolsbee lembrou que a taxa básica está estacionada na faixa entre 5,25% e 5,50% há 1 ano e que as condições macroeconômicas mudaram muito desde então.

O dirigente, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), acrescentou que não descarta o risco de os Estados Unidos entrarem em uma recessão. Segundo ele, a inadimplência está crescendo e o crédito está ficando mais apertado, mas o Produto Interno Bruto (PIB) surpreendeu no segundo trimestre.

"Se você mantiver a política muito apertada por muito tempo, você terá problemas no lado do emprego do mandato do Fed", alertou ele, que acrescentou que a inflação caiu bastante em relação ao pico sem causar uma recessão. "Esperamos que isso continue ao longo de 2024", disse.