'Enem dos Concursos' proverá vagas a 21 órgãos diretamente, diz ministra

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou há pouco que o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), realizado hoje, proverá vagas a 21 órgãos diretamente, mas reforçou que praticamente todos os ministérios serão atendidos com novos servidores.

"São 21 órgãos que têm vaga diretamente, mas há muitas vagas transversais. Praticamente todos os mistérios vão ser providos por este concurso", disse Esther. Os inscritos somam 2,1 milhões de pessoas em todo o Brasil. Eles concorrem a 6.640 vagas permanentes nos órgãos da Administração Pública Federal.

Esther destacou que um grande contingente de pessoas se inscreveu por cotas de deficiência, de negros e indígenas. "Estamos muito felizes com isso e com a ideia de realmente aumentar a diversidade dos servidores públicos para ajudar na elaboração de políticas", afirmou.

Segundo a ministra, a realização da primeira etapa do CNU, concluída nesta manhã, não registrou nenhuma intercorrência. Ao final do dia ela fará um balanço geral da aplicação do exame. A ministra antecipou que a abstenção registrada não está acima do imaginado e disse que a ausência em concursos públicos já é usualmente alta.

Esther disse ainda que o governo monitorou os municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelas fortes chuvas, e do Amazonas, afetados pelas secas, para evitar que as populações tivessem prejuízo na realização do exame. Todos os locais, segundo ela, foram vistoriados antecipadamente.

Na etapa da manhã, os candidatos realizaram as provas de conhecimentos gerais e discursiva - para nível superior - e português e redação, para nível médio.

À tarde, as provas terão início às 14h30 e se encerram às 17h30 para os candidatos de nível intermediário, que farão testes de noções de direito, matemática e realidade, e às 18h para os demais que farão provas de conhecimentos específicos (nível superior).